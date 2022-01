CIRIE’. Dopo 40 anni, l’Istituto Musicale “F.A. Cuneo”, torna a casa.

Se tutti ricordano come sede storica della scuola fondata nel 1969 da Wally Peroni quella di via Camossetti, pochi sanno che il “gruppo musicale” nacque in centro, nello stabile di via Nazioni Unite 32, angolo piazza Castello.

“Io stesso – racconta il presidente del “Cuneo” Sergio Pochettino – ho frequentato i corsi di musica che mi hanno avviato alla carriera di musicista, presso la prima sede”.