CIRIE’. Una due giorni che le associazioni Brunero Giovanni Gruppo Sportivo e Nova Uvi – il cui scopo è promuovere la tradizione del ciclismo nei suoi anni eroici – dedicano al grande ciclista Giovanni Brunero nel centenario della sua vittoria al Giro d’Italia, con il patrociio della Città di Cirié .

Si inizia sabato 4 giugno alle ore 15.00 con l’esposizione – allestita davanti ai giardini di Palazzo D’Oria – di biciclette anni ’20, documenti, fotografie e maglie originali. Alle 18.00, presentazione – a Palazzo D’Oria – del libro di Paolo Ghiggio dal titolo “Torino provincia su due ruote”. Nella domenica sarà invece protagonista il ciclismo su strada: partirà alle 6.30 la pedalata verso Ivrea a Biella – con biciclette e abbigliamento rigorosamente anni Venti – sulle strade che furono probabilmente solcate da Brunero durante i suoi allenamenti. Alle 16.00 rientro e deposizione di una corona al Cimitero di Cirié.

LA STORIA DI BRUNERO

Giovanni Brunero (San Maurizio Canavese, 4 ottobre 1895 – Cirié, 23 novembre 1934) è stato un ciclista su strada italiano. Fu professionista tra gli anni 1919 e 1929, durante i quali riuscì a imporsi in tre edizioni del Giro d’Italia, in due del Giro di Lombardia e in una Milano-Sanremo

Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale tra le file dei Bersaglieri ciclisti, nel 1919, forte della vittoria del campionato italiano su strada dilettanti, passò professionista con la squadra con cui corse per tutta la carriera: la storica Legnano, che abbandonò nel solo 1928 per correre nella Wolsit.

Nel 1921 vinse il suo primo Giro d’Italia. Nel 1922 il secondo successo consecutivo. Nel 1926 venne consacrato a Milano come primo atleta in assoluto a vincere per tre volte il Giro. Si ritirò dalle gare nel 1930.

Giovanni Brunero morì nel 1934, dopo aver compiuto da poche settimane 39 anni, a causa di un male incurabile.

Commenti