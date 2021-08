Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. “Anguriata” prima della chiusura per la festività ferragostana, al Punto Incontro Anziani “Maria Carmela Vizzuso” di Ciriè. L’appuntamento per gli iscritti è programmato per venerdì 13 agosto alla ore 16 presso la struttura comunale adiacente a Villa Remmert. Il rendez-vous di agosto dedicato al frutto energetico simbolo dell’estate sarà occasione per la benedizione del Centro per la terza età ciriacese e della scultura [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)