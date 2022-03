CRIE’. La Fiera dell’Annunziata – la tradizione fiera della primavera che da decenni raduna a Cirié visitatori e appassionati – torna in città dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19.

Un’edizione, organizzata in collaborazione con Coldiretti, che si propone di portare in città tanti espositori e produttori, provenienti dal circondario ma non solo, ma che si è anche voluta “vestire di nuovo”, con nuovi eventi e appuntamenti per tutti, grandi e piccini, professionisti del settore agricolo e non.

I visitatori potranno trascorrere una giornata piacevole a Cirié e al tempo stesso ri-scoprire le sue

bellezze architettoniche, il suo centro storico e le attività commerciali che per l’occasione saranno aperte anche nella giornata di domenica 27 marzo.

Ricapitoliamo gli appuntamenti previsti in fiera.

Si inizia sabato 26 marzo con l’esposizione di autovetture, di piccoli macchinari agricoli e attrezzature per giardinaggio, caminetti e artigianato in Corso e Viale Martiri della Libertà che sarà visitabile anche il giorno successivo con l’aggiunta del mercatino degli hobbisti.

Domenica 27 marzo sarà invece la giornata del “mercato della fiera”, con operatori ambulanti in Corso Nazioni Unite, Piazza Castello e via Trivero, che si svolgerà per l’intera giornata, e con i vivaisti dislocati in Piazza D’Oria, dove saranno presenti anche stand del gusto e della tradizione.

Sempre in Piazza D’Oria sarà allestito uno spazio “food & drink” con la Pro Loco Dveisin Festareul, che a pranzo proporrà il “pranzo della tradizione”, e gli altri stand gastronomici che porteranno in città prelibatezze tutte da gustare.

Piazza Vittime dell’IPCA proporrà come sempre l’esposizione degli “animali della fattoria”, provenienti dalle cascine del territorio e la tradizionale rassegna di attrezzature, trattori e macchine agricole professionali.

L’area agricola si collegherà al viale e a Corso Martiri della Libertà attraverso via Rosmini: sarà allestito qui infatti un percorso del gusto, della tradizione gastronomica e dell’artigianato di qualità”, con produttori di eccellenza provenienti da tutta la Regione.

Nell’ambito delle iniziative volte a sottolineare l’attenzione all’ambiente che contraddistingue la Fiera dell’Annunziata, sarà anche presente in fiera – in Piazza Vittime dell’IPCA – uno spazio apposito dedicato a ReSOILence, un progetto che sarà attivato nel corso del 2022 dalla Città di Ciriè in partnership con la cooperativa Dalla Stessa Parte e con il sostegno di altri soggetti associati. ReSOILence si articola in azioni mirate a diffondere tra i giovani, e i giovani agricoltori in particolare, i sistemi e le tecniche dell’agricoltura rigenerativa che permette di risparmiare notevoli quantità d’acqua e di ottenere coltivazioni redditizie anche su terreni a scarso approvvigionamento idrico.

Nel Viale di Corso Martiri sarà anche allestito “A spasso con i pony“, un percorso di avvicinamento ai pony pensato appositamente per i più piccoli.

Durante la Fiera dell’Annunziata sarà anche possibile ri-scoprire le sale rinnovate di Palazzo D’Oria che aprirà nuovamente le sue porte al pubblico nella giornata di domenica 27 marzo: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, saranno visitabili gratuitamente la rinnovata Biblioteca Storica e il suo percorso museale digitale, la Sala di Carlo Emanuele, la Sala dell’Affresco e il suo atrio, la Sala Consiliare e il suo atrio e la Quadreria dei Marchesi.

Quest’anno, inoltre, la Fiera dell’Annunziata si arricchirà ulteriormente con una tre giorni tutta dedicata al cioccolato e alle stuzzicanti golosità del “cibo degli dei”: Cioccoliamo, organizzato dalla Città di Ciriè e da Different Events, in collaborazione con Confesercenti, si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 marzo nella splendida cornice dei giardini di Palazzo D’Oria, dove – a partire dalle 10 e fino a sera – saranno ospitati stand di produttori artigianali, cioccolatieri e Maestri pasticcieri che faranno scoprire e degustare il cioccolato ai visitatori in ogni sua forma e variante. Cioccolatini, maxi tavolette, fontane di cioccolato… un’incredibile varietà di gusti e forme che saprà conquistare grandi e piccini. Sabato 26 inoltre all’interno dell’area di Cioccoliamo sarà lasciato spazio alla creatività con un gazebo in cui i più piccoli potranno passare momenti di divertimento e spensieratezza insieme a degli animatori, tra fogli e pennarelli.

Infine, i giardini di Villa Remmert, saranno dedicati nella giornata di domenica 27 marzo a “Zampe in Fiera”, l’evento – promosso dall’ASD Dogs Crossing – propone un susseguirsi di esibizioni di sport cinofili e eventi ludici, rivolti sia ai bambini che agli adulti. In particolare, dalle 10 alle 12, sarà disponibile lo “sportello cinofilo” per consigli e aiuto sull’educazione e gestione del cane; dalle 15 alle 17, sarà invece il momento dedicato alle esibizioni e allo sport in compagnia dei nostri amici a quattro zampe.

Tutti i luoghi “clou” della Fiera dell’Annunziata saranno idealmente collegati tra di loro attraverso il “centro commerciale naturale” che si sviluppa lungo la centrale e riqualificata via Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe, con esercizi commerciali ed esercizi pubblici aperti anche la domenica, per fornire ulteriori occasioni di shopping e relax ai visitatori di questa Fiera, così radicata nella tradizione del ciriacese e delle Valli di Lanzo.

In particolare, in via San Ciriaco e Piazza San Giovanni, saranno presenti rappresentanti dell’associazionismo ciriacese pronti ad illustrare attività e programmi.

Per accedere alle aree di fiera è necessario avere il Green Pass rafforzato e indossare una mascherina (almeno chirurgica). Per favorire l’accesso dei visitatori sono state predisposte molte le aree di sosta, anche in prossimità delle varie attrattive. Tra i principali parcheggi disponibili ricordiamo: Via Corio – Zona Ospedale e Via Vigna – Parcheggio Montegrappa – Parcheggio interrato via D’Oria – Zona Parco – Piazzale Berlinguer – parcheggio interrato e di superficie di Piazza Castello Lato Nord – Piazzetta XXV Aprile – Piazza San Martino – parcheggio Via Dante/via Roma.

Per ulteriori aggiornamenti sulla Fiera, sulla viabilità nelle giornate di sabato e domenica, sugli eventi

correlati: www.cirie.net – App Municipium – Pagina FB del Comune di Cirié.

“Dopo lo stop dovuto al periodo pandemico – dichiara il Sindaco di Cirié Loredana Devietti – siamo riusciti a riportare in città uno degli appuntamenti fieristici più attesi da tutto il circondario, arricchendolo con eventi e proposte per tutti, come ad esempio Cioccoliamo, la rassegna dedicata al cioccolato e ospitata per tre giorni (dal 25 al 27 marzo) nei giardini di Palazzo D’Oria (che per l’occasione sarà aperto al pubblico nella giornata di domenica). Sarà veramente un week-end denso di appuntamenti, durante il quale la nostra città tornerà ad aprirsi – dopo il periodo difficile dei mesi passati – alla vita e alla bella stagione. Ringrazio di cuore tutti gli espositori e coloro che si sono spesi per organizzare questo appuntamento, dai volontari delle associazioni, agli uffici comunali, alla Coldiretti: Ciriè è pronta a ripartire e lo farà con una fiera veramente ricca e colorata che saprà come di consueto attrarre visitatori e turisti, sempre più alla ricerca di nuovi percorsi di visita e mete allettanti”.

“La Fiera dell’Annunziata – aggiunge l’Assessore alle Manifestazioni e al Commercio Fabrizio Fossati – conferma il suo ruolo di evento ‘porta’ per la nuova stagione e quest’anno siamo riusciti ad arricchirlo nonostante le restrizioni legate al Covid-19 ancora in essere e, soprattutto, nonostante l’emergenza dovuta alla guerra in Ucraina che ha generato innalzamenti improvvisi dei costi dei carburanti e dell’energia elettrica. Problematiche che abbiamo dovuto affrontare e risolvere repentinamente anche con l’aiuto dei partner e dei collaboratori che ringrazio per il lavoro costante e la disponibilità”.

“La connotazione agricola della fiera – conclude l’Assessore all’Agricoltura Aldo Buratto – è stata confermata e rafforzata nel corso degli anni: per tanti espositori e allevatori la Fiera dell’Annunziata è un avvenimento imprescindibile che segna veramente il passaggio dall’inverno alla primavera. Li ringrazio per la loro presenza e la loro voglia di continuare a credere nel settore; la loro attività nella nostra città è un vero e proprio patrimonio, che come Amministrazione continueremo a tutelare, proteggere e incentivare. Ne è un esempio l’iniziativa ReSOILence: invito tutti a soffermarsi al gazebo di Piazza Vittime dell’IPCA dove i giovani agricoltori, protagonisti del progetto, distribuiranno flyer e informazioni”.

Commenti