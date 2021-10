CIRIÈ. Un soggiorno termale 2021 con il botto quello organizzato dal Punto Incontro Anziani “Maria Carmela Vizzuso” di Ciriè. Ad Ischia, l’isola vulcanica , tra le più famose covid free del Golfo di Napoli, dal 19 settembre al 3 ottobre, una vacanza di “acqua, natura, benessere e in sicurezza” dopo l’emergenza 2020 dettata dalla pandemia, per i settanta partecipanti alla consolidata iniziativa ricreativa.

Trattamenti e cure con inalazioni e fangoterapia sono stati accompagnati da escursioni e gite in barca e in bus turistici [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)