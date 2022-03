E’ partito oggi pomeriggio alle 18 dal deposito di via Remmert un pullman carico di aiuti umanitari diretto in Romania, al confine con l’Ucraina. Porterà farmaci, pannolini per bambini, latte in polvere ed altri beni di prima necessità raccolti dall’associazione La Memoria Viva di Castellamonte.

Il pullman è stato messo a disposizione dalla Boggetto Autobus.

“Abbiamo fornito il mezzo e gli autisti – spiega Stefano Bagini titolare dell’azienda di trasporti di Ciriè -. E’ stato il nostro modo per fornire un contributo per aiutare i profughi in fuga dalla guerra”.