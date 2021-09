Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo il primo appuntamento, a Cuorgné, nel pomeriggio di lunedì 6 settembre, Coldiretti Torino, grazie alla collaborazione con la città di Cirié, rinnova l’invito alla cittadinanza a prendere parte alla sperimentazione di un nuovo modo di fare la spesa, nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre, questa volta al mercato di Campagna Amica a Cirié, in via San Ciriaco. Grazie al semplice uso del proprio smartphone, i clienti del mercato potranno passeggiare liberamente tra [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)