CIRIÈ. Un malore ha stroncato Tony, addio al titolare di Blog

CIRIÈ. Se n’è andato all’improvviso Tony, in questo maledetto anno che non ci dà tregua. Mercoledì mattina avrebbe dovuto accompagnare il fratello ad effettuare il tampone per il Covid. Non si è presentato, non ha risposto al telefono. Antonio Tortosa, 52 anni, era nel suo appartamento [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti