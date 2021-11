CIRIÈ. Pedonalizzare via Vittorio Emanuele? No, grazie. Al limite al sabato ma non durante la settimana.

È la reazione di parecchi commercianti della via alla petizione attivata nei giorni scorsi dall’ex assessore Sergio Bertoli, dalla blogger Cinzia Somma e dalla titolare di Black Jack uomo Edy Pazzagli a favore della chiusura al traffico dell’arteria cittadina.