La Città di Ciriè per sostenere il popolo ucraino e ribadire l’importanza di mettere fine alla guerra che sta falciando tante vite umane e sta mettendo a repentaglio il futuro di tutti, invita TUTTA LA POPOLAZIONE a partecipare al momento di raccoglimento organizzato per domani, domenica 27 febbraio, alle ore 19.00.

L’amministrazione comunale spiega: “Ci incontreremo davanti a Palazzo D’Oria che per l’occasione sarà illuminato di giallo e di blu, i colori della bandiera dell’Ucraina. Vi invitiamo a venire con una candela o anche più semplicemente con la luce dei vostri cellulari: ciò che importa è la vostra presenza. Faremo di tutto per far sentire la vicinanza di Cirié ai cittadini ucraini in questo doloroso momento”.

