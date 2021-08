Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. “Un carabiniere è sempre in servizio”. Ogni carabiniere lo impara nei primi giorni in cui entra in servizio. E Antonio Carbone lo sapeva perfettamente. E se oggi non c’è più, stroncato da un malore dopo una accesa discussione in spiaggia, nella sua Paola, ridente cittadina in provincia di Cosenza, è proprio perché era “carabiniere nell’anima, a tutto tondo”.

Lunedì 16 agosto, nel suo secondo giorno di vacanza, la discussione con un gruppo di residenti, che [...]