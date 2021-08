Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Sarà Federico Ferrara il candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali di Ciriè. A comunicarlo è il segretario dem Luca Capasso. “Una lista a marchio PD ma aperta al contributo di tutti per creare la vera alternativa a questa amministrazione comunale. Puntiamo su di un uomo giovane, con tanta passione e voglia di correre che crede in un forte rinnovamento per guardare al futuro della nostra città e del nostro territorio”.

Ferrara, attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale, lavora come impiegato nell’ambito informatico. “Ciriè può diventare una città del futuro, ma bisogna mettersi in gioco oggi – dichiara -. Per questo motivo, insieme a un gruppo giovane, motivato, profondamente rinnovato e ricco di idee, ho deciso e abbiamo deciso di affrontare questa sfida per proporre ai ciriacesi la nostra idea e il nostro progetto per la Ciriè del 2031.

Sviluppo, giovani, ambiente, lavoro, attività produttive, infrastrutture, pedonalizzazione, sostenibilità, cura dei più fragili, cultura, istruzione, sono alcune delle parole chiave del programma che presenteremo alla cittadinanza impegnandoci a realizzare con convinzione e determinazione supportati dalla competenza.

Non sarà una campagna contro nessuno, ma saremo decisi nel proporre le nostre idee e nell’ascolto della città, disponibili al confronto con tutti. Stiamo lavorando ad una campagna elettorale che sappia stimolare il dibattito in città e che sappia risvegliare la passione politica di cui Ciriè ha bisogno per poter immaginare il proprio futuro. Ogni idea sarà frutto di studio, fattibile e supportata da dati.

I tanti giovani che si sono avvicinati al nostro progetto sono la motivazione più forte che ci spinge a lottare per un vero cambiamento che da Ciriè possa coinvolgere anche tutto il territorio circostante”.

