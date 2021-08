Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Adesso è ufficiale, dopo i rumors delle scorse settimane. Sarà Davide D’Agostino, consigliere comunale e leader di Fratelli d’Italia, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle elezioni comunali di Ciriè. La coalizione sarà formata da due liste, una più propriamente partitica e l’altra con una caratterizzazione maggiormente civica.

«La nostra volontà è di costruire un progetto che dia voce a tutta quella grande parte di città che oggi vuole esprimersi e non ha la possibilità di farlo a causa di giochi e alchimie politiche che rispondono ad un vecchio modo di gestire l’amministrazione a Ciriè – commenta D’Agostino -. Al di là di quello che si vuole far credere, la partita è ancora tutta da decidere. Da molti cittadini stiamo raccogliendo malumori tali da farci pensare che il risultato delle elezioni non sia affatto scontato, anzi...».

