CIRIE’. Domenica 6 marzo, si svolgerà anche sul territorio ciriacese una delle tante tappe locali dell’iniziativa “Just the woman I am“, l’evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5km aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Quest’anno infatti l’evento torinese prevede anche una modalità “virtual” che consente la scelta in autonomia del luogo di svolgimento, il proprio percorso di 5 km (in cui correre o camminare) e un proprio orario dalle 7 alle 20, condividendo l’esperienza sui social o sul sito https://jtwia.org

Il gruppo che ha richiesto il patrocinio alla Città di Cirié – “Insieme per fare del bene” del Centro Ginnico Vittoria & Levitas Studio – si ritroverà in Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti) alle ore 9.30, da cui si partirà per una camminata “in fucsia” di circa 5 chilometri, con ritorno sempre in Piazza Rossetti.

È ancora possibile iscriversi individualmente direttamente sul sito https://jtwia.org/

Commenti