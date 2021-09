Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. È trascorso tra gli ultimi acquisti a prezzi superscontati nelle vie ciriacesi dello shopping e una visita alle associazioni sportive e non solo collocate in piazza San Giovanni il pomeriggio di domenica 12 settembre con la comparsa a sorpresa dei trampolieri di Lunathica per la gioia dei più piccoli. La Vetrina dello sport, organizzata dall’Amministrazione comunale, e lo Sbarazzo, promosso dall’Ascom cittadina, sono tornati insieme ad animare la città in una [...]



