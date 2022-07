CIRIE’. Un cavo della fibra tranciato e 40 famiglie senza internet da una settimana. E’ questo il bilancio di quanto avvenuto martedì scorso, 5 luglio, in un cantiere in via Martiri del Cudine, via San Maurizio a Ciriè.

E’ successo mentre gli operai lavoravano al terzo lotto del teleriscaldamento.