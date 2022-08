CIRIE’. Tragica scomparsa per Carla Bairo ieri, domenica 31 luglio a Finale Ligure. La ciriacese di 71 anni stava per fare il bagno quando è stata colta da un infarto. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Ora la sua salma è presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in attesa di tornare a Ciriè mercoledì prossimo, 3 agosto.

Carla Bairo, classe 1950, era la sorella minore di Ugo Bairo, l’ex direttore dei Music Piemonteis scomparso lo scorso 21 luglio. Lo ha seguito in questo triste destino soltanto dieci giorni dopo la sua scomparsa [...]