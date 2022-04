Nel 2022 il Festival Internazionale di Teatro di Strada Lunathica diretto da Cristiano Falcomer raggiungerà il traguardo delle 20 edizioni. Un percorso importante che ha visto transitare sul territorio piemontese centinaia di compagnie provenienti da tutto il mondo, proposte per lo più in prima nazionale, spaziando dalla danza contemporanea al teatro di strada, dal nouveau cirque al teatro figura, toccando tutte le sfaccettature dello spettacolo dal vivo e delle arti performative, intrecciandosi sempre di più con la musica live e offrendo a fianco alla programmazione di spettacoli un ricco ventaglio di eventi collaterali.

“Lunathica in questi anni è cresciuta molto, è evoluta, ha cambiato talvolta fisionomia per proporre sempre novità e mantenere in ogni edizione il gusto della sorpresa e della scoperta – racconta Cristiano Falcomer – Non ci interessa limitarci a programmare spettacoli nei singoli comuni, ma stiamo lavorando affinché torni a respirarsi il clima dell’evento a 360 gradi, unendo il piacere dello spettacolo a esperienze di vario tipo da proporre prima e dopo lo spettacolo così da mantener vive le piazze e i comuni nei giorni del Festival”.

Dopo il successo dello scorso anno, quando a causa delle restrizioni imposte dalla Pandemia, si scelse di sperimentare una nuova formula molto concentrata con spettacoli in contemporanea in quasi tutti i comuni in vari momenti della giornata, anche quest’anno il Festival manterrà questa formula, naturalmente adattata al contesto attuale. “Sarà un Festival di transizione nella direzione di un pieno e auspicabile ritorno alla normalità. Ma i consensi che in tanti ci hanno manifestato rispetto alla novità dello scorso anno ci hanno indotto a mantenere alcuni elementi sperimentati lo scorso anno. Vogliamo che il festival, oltre a soddisfare il pubblico del territorio, sviluppi anche la sua vocazione di attrattiva turistica, portando un nuovo pubblico, anche di operatori, che in pochi giorni possa assistere a tante proposte diverse, dal circo al teatro di strada, dal teatro fisico a quello di figura alla musica dal vivo. Stiamo mettendo a punto un cartellone elettrizzante che cerca di invadere i comuni aderenti con tante iniziative in vari momenti della giornata, portando compagnie dall’estero, e sviluppando una rete di relazioni con altre realtà del territorio e di altre regioni. In occasione del ventennale Lunathica trasformerà le nostre zone in un caleidoscopio di eventi, piccoli, medi e grandi, invitando sempre più il pubblico a spostarsi da un comune all’altro per vivere fino in fondo l’atmosfera del Festival” – prosegue Falcomer.

Quest’anno il festival si svolgerà dal 7 al 10 luglio e in quattro giorni toccherà otto comuni: Cirié, San Maurizio, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo, Leinì e Villanova Canavese. “Siamo felici che quasi tutti i Comuni abbiano scelto di sposare questa sfida. Sarà un tour de force molto ricco e intenso che prevede spettacoli non solo serali e preserali, ma anche nelle mattine di sabato e domenica. Lo scorso anno, a sorpresa, le repliche del mattino furono le prime ad andare esaurite. Ma siamo certi che con la programmazione su cui stiamo lavorando potremo aumentare gli spettatori in ogni piazza. In queste ora stiamo ricevendo le ultime conferme da parte di compagnie provenienti da Francia, Spagna e con il ritorno di alcuni gruppi che hanno segnato momenti importanti di questi 20 anni. In ogni caso sarà una Festa che vogliamo condividere con il numeroso pubblico di Lunathica che ci ha sempre stimolato e nuove proposte e nuove sfide. Un modo per tornare a stare insieme, condividendo il piacere dell’incontro, della vicinanza e della condivisione dell’arte in tutte le sue espressioni: musicali, circensi, teatrali, coreutiche e così via”.

