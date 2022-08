CIRIE’. “Dopo l’incontro tra Regione e sindaci del 22 luglio, è stato pubblicato un comunicato stampa in cui si dice che «la linea [Torino-Ceres] passerà in gestione da GTT a RFI il 1° gennaio 2024». Molti hanno visto questa data come quella della riapertura, ma la verità è che questa affermazione non dice nulla su quando verrà riaperta la linea”.

A dirlo è l’Osservatorio sulla Torino – Ceres che neppure d’estate ha abbassato la guardia su quella che è ritenuta una delle opere più importanti per il territorio.