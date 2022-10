CIRIE’. Non è andata come si sarebbe aspettata la Giunta.

Il Consiglio comunale che si è tenuto lunedì 17 ottobre non è riuscito a mettere d’accordo tutto il Parlamentino ciriacese sulla questione Tarip.

Tutti d’amore e d’accordo come auspicava l’assessore al Bilancio Alessandro Pugliesi?

Neppure un po’. Perché nonostante le tre commissioni che si sono riunite per cercare di arrivare in Consiglio tutti con le idee chiare e la soluzione in pugno, sulla tariffa puntuale sono venute a galla tutte le divergenze mai risolte.