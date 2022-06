CIRIE’. E’ stata un successo la Giornata di prevenzione cardiovascolare organizzata dalla Cardiologia Ciriè, diretta dal dottor Gaetano Senatore, in collaborazione con il Comune di

Nole in occasione della Sagra dell’Ofela del 2 giugno, con esecuzione di Ecg e cardiologi disponibili per consigli cardiologici.

Sono stati effettuati 147 Ecg con riscontro di 4 patologici

(3% circa) per malattie non note prima. In un caso è stato richiesto invio tramite numero unico di emergenza in ospedale con successivo intervento cardiologico per impianto

pacemaker. Negli altri tre casi sono state rilevate aritmie a rischio ictus asintomatiche per le quali sono stati prescritti farmaci che eliminano tale rischio.

