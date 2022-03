Non è stato facile per gli organizzatori mettere insieme tutto, in pochi giorni, circa una settimana, ma sabato, nella palestra della scuola Bruno Ciari di Ciriè c’erano un centinaio di persone.

La cena di solidarietà per l’Ucraina organizzata dalla Proloco di Devesi è stata un successo.

“Una serata molto emozionante e divertente – racconta il consigliere comunale e membro del direttivo Proloco, Luca Milone -. E’ stato un evento importante soprattutto perché è stato organizzato per raccogliere fondi per sostenere il popolo ucraino”.

All’evento sono intervenuti il sindaco, Loredana Devietti, l’assessore alle [...]