Continua la programmazione della Stagione Teatrale della Città di Ciriè, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con Enzo Decaro che mercoledì 16 marzo, alle ore 21.00, porta sul palco del Teatro Magnetti “Non è vero ma ci credo”.

Ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo, il regista Leo Muscato rispetta i canoni della tradizione del teatro napoletano, ma dona a questa storia un sapore più contemporaneo. Il protagonista dello spettacolo, difatti, assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molier̀e che Luigi De Filippo amava molto: una tragedia tutta da ridere insomma, popolata da caratteri dai nomi improbabili, versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte.

I biglietti (interi 16 Euro, ridotti 13 Euro, bambini fino ai 12 anni 2 Euro, spettacoli in Area Remmert 10 Euro) saranno in vendita a partire dall’ 11 gennaio 2022 presso lo Sportello del Cittadino di via A. D’Oria 14/7.

Green Pass rafforzato obbligatorio over 12 e mascherina FFP2 obbligatoria.

Dettagli e informazioni aggiuntive nel programma completo delle rassegne disponibile a questo link

https://www.cirie.net/it/news/stagione-teatrale-2021-della-citta-di-cirie-al-via-mercoledi-12-genna

Commenti