CIRIE’. Saranno anni ricchi di novità, i prossimi per Ciriè. Soprattutto dal punto di vista delle opere pubbliche.

A ridisegnare il volto della città, contribuirà sicuramente la realizzazione del sottopasso di via Torino, ma anche la rivisitazione del Viale e la realizzazione del Movicentro.

“L’attività di programmazione e di sviluppo progettuale sinora svolta in coerenza con il programma amministrativo ha consentito il reperimento di risorse per la realizzazione di importanti opere tra loro correlate, sia per le finalità sia per il contesto urbano interessato” spiega il sindaco Loredana Devietti.