CIRIÈ. Sindacati: Cae Michelin, Silvano Trentin della Femca Cisl al vertice

Silvano Trentin, 46 anni, di Ciriè, componente rsu Femca Cisl dello stabilimento Michelin di Torino, è stato eletto al vertice del Comitato aziendale europeo Michelin, organismo di rappresentanza dei lavoratori della multinazionale francese, composto da 32 membri provenienti da 22 paesi del Vecchio continente.

Trentin, responsabile del controllo qualità del sito torinese Michelin, iscritto alla Femca Cisl da più di 20 anni, viene nominato per la prima volta nel Comitato aziendale europeo Michelin (Ceem, in francese), nel 2008, con un altro italiano, Luca Maggio della Filctem Cgil, in rappresentanza dello stabilimento di Alessandria.

Prima della sua elezione a segretario, Trentin è stato per 12 anni membro della segreteria del Comitato, il Bureau, organismo ristretto formato da 6 componenti in rappresentanza dei paesi europei più forti sul piano sindacale come Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e Ungheria. È la prima volta che un sindacalista italiano ricopre questo ruolo dalla nascita del Comitato aziendale europeo Michelin, avvenuta nel 1999. Storicamente la funzione di segretario è sempre stata svolta dalla compagine sindacale francese.

“Questo incarico – spiega Silvano Trentin neo segretario del Comitato aziendale europeo Michelin – è per me motivo di orgoglio sia la per la fiducia che mi è stata accordata sia per il riconoscimento del lavoro da me svolto da parte dei colleghi francesi che hanno sempre guidato il Bureau”.

Commenti