CIRIE. “Qual è il limite che non si può superare con la Devietti?”. A domandarselo è il consigliere del Movimento 5 Stelle e avvocato, Franco Silvestro.

L’annuncio della querela sporta, fatto da Loredana Devietti a mezzo Facebook, ha aperto anche questo interrogativo in chi, come Silvestro la conosce da anni. Da ben prima che diventasse sindaco della città.

“La Devietti – racconta Silvestro – non è una che parte per la tangente. Non denuncia per cose di poco conto. Se ritiene di dare questo segnale significa che c’è qualcosa che lei ritiene importante. Che [...]