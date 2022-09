CIRIE’. E’ diventato famoso per aver organizzato il primo Pride di Provincia. Ora, il collettivo Provincialott3 organizza un’assemblea aperta sui temi cari al collettivo.

L’appuntamento è per lunedì 19 settembre dalle 20,30 nel cortile del circolo La Soce di Ciriè.

“Il Collettivo femminista intersezionale Provincialott3 – annunciano – è felice di aprire la sua assemblea a chiunque sia interessat3 ad unirsi ai nostri percorsi. Lavoro, salute, violenza di genere, autocoscienza, strumenti femministi per la creazione di uno spazio sicuro di confronto, crescita e cura reciproca”.

L’intenzione è quella di organizzare una seconda edizione del Pride di Provincia per il 2023: “Siamo Provincialott3 e crediamo che sia possibile costruire un luogo che accolga tutte le soggettività non-conformi e alleate anche lontano dai grandi centri cittadini. Un drink insieme e qualche sorpresa per raccontarvi il lavoro svolto finora e le idee che abbiamo per il futuro, sul nostro territorio e oltre. Unisciti a noi per parteciapre alla creazione del Pride di Ciriè del prossimo anno”.

Infine, aggiungono: “L’assemblea femminista e LGBTQIA+ che non c’era, adesso esiste, non mancate. E se avete domande scrivici a provincialotta@autoproduzioni.net oppure su Instagram”.

Commenti