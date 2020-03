CIRIÈ. Si è spento Massimo Numa, storico inviato de La Stampa

E’ morto dopo una lunga malattia il giornalista Massimo Numa, inviato del quotidiano torinese La Stampa. Residente a Ciriè, in frazione Vastalla, aveva 66 anni ed era in pensione da cinque.Da cronista seguì alcuni fra più importanti casi di cronaca a Torino e nel resto d’Italia. Le minacce ricevute da ambienti anarchici e antagonisti indussero le autorità di pubblica sicurezza ad assegnargli una scorta. Nel 2013 gli fu anche recapitato un plico esplosivo. Numa, originario di Savona, mosse i primi passi nel giornalismo alla fine degli anni Settanta nella sua città. Dopo anni nella redazione locale di La Stampa, entrò in forza alla cronaca di Torino. Nel 1992 diede alle stampe ‘La stagione del sangue’, un libro che parlava delle uccisioni dei militanti della Repubblica di Salò nel 1945 dopo la Liberazione: un lavoro che attirò le critiche dell’Anpi.

Commenti