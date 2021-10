CIRIÈ. Un brutto male ha strappato alla vita Paolo Ballesio, 62 anni, apprezzato ex amministratore e politico ciriacese. Colpito dalla malattia a dicembre del 2020, si è spento quest’oggi nel primo pomeriggio.

Appassionato di cultura, giornalismo, politica e pubblica amministrazione, Ballesio è stato protagonista della vita politica cittadina per un quarto di secolo.

Entrato in consiglio comunale per la prima volta nel 1993, nel corso degli anni ha ricoperto i ruoli – tra gli altri – di consigliere provinciale, vice presidente del consiglio provinciale, segretario del Partito Democratico, nonché assessore al fianco dei sindaci Luigi Chiappero prima e Francesco Brizio poi, occupandosi di Bilancio, Istruzione, Cultura, Commercio e Manifestazioni.

Nonostante dal 2016 non ricoprisse più cariche pubbliche, Ballesio ha continuato fino all’ultimo ad interessarsi alla politica e all’amministrazione ciriacese. Per ultimo a giugno dello scorso anno quando prese parte, dalle colonne de “La Voce”, al dibattito per il futuro della ferrovia Torino-Ceres.

Già capo della segreteria di Gian Paolo Brizio ai tempi della presidenza della Regione Piemonte, Ballesio ha lavorato nei settori dell’organizzazione aziendale e della comunicazione per diversi enti pubblici, tra i quali Atc, AslTo4 e prima ancora l’Asl6 di Ciriè.

C’era anche l’associazionismo nella sua vita, a partire dalla lunga e attiva esperienza nell’Ars et Labor. Ed il giornalismo, con la collaborazione con diverse testate e pubblicazioni. Ballesio era giornalista pubblicista.

Il rosario si terrà venerdì alle 19 nel Duomo di San Giovanni. Il funerale sabato mattina alle 10, sempre in San Giovanni.

