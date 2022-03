CIRIE’. SI è spenta nella notte Consolata Zucca. Aveva compiuto 102 anni lo scorso 12 febbraio e in quell’occasione aveva rilasciato alla nostra giornalista, Sara Gasparotto, una lunga intervista in cui raccontava la sua vita. 102 anni che si sono intrecciati con la vita della Città. Per l’8 marzo, l’amministrazione comunale le ha reso omaggio nel corso dell’incontro sulle donne di Ciriè di ieri, oggi e domani. Politica della Dc, sindacalista, donna delle associazioni e del volontariato, Consolata Zucca, durante quell’incontro, è stata scelta per rappresentare le donne del presente.

Nata a [...]