L’emergenza sanitaria da covid, che si protrae ormai da un anno e mezzo, ha inciso sulla carenza di operatori sanitari che sta raggiungendo una gravità senza precedenti. A lanciare un grido d’allarme nei giorni scorsi è stata la Fidas di Ciriè e San Carlo che si trova in difficoltà a reclutare operatori sanitari addetti alla raccolta sangue ed emocomponenti e ha dovuto addirittura annullare sedute di prelievo, come la donazione in calendario per domenica 21 novembre.

«Quanti lavorano per l’associazione – spiega la presidente Valentina Massa –

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.