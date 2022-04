CIRIE’. L’annuncio che una parte dell’ex Ipca verrà destinata al consorzio per i rifiuti Cisa per realizzare la nuova Ecostazione, ha acceso nell’immaginario politico del consigliere di opposizione Davide D’Agostino, il timore che si possa decidere di riprendere in mano in vecchio progetto “Spina”.

Quel disegno, infatti, prevedeva proprio il collegamento di tutte le realtà industriali di quella zona, tramite una strada che avrebbe tagliato l’area longitudinalmente . Il primo strumento per rilanciare quell’area, infatti, era quello di fornire una viabilità adeguata che permettesse il collegamento agevole anche ai mezzi pesanti.

Proprio questa esigenza [...]