CIRIÈ. Ristorante-kebab multato e chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid: ai tavoli c’erano nove persone

Il ristorante-kebab “Malak” di via Cibrario a Cirié è stato chiuso per cinque giorni dalla polizia locale dopo un controllo per la verifica del rispetto delle attuali normative in merito al contrasto della diffusione del Coronavirus. Questo perché, al momento dell’arrivo della pattuglia, dentro al locale c’erano [...]



