CIRIE’. I carabinieri della Tenenza di Ciriè, nel pomeriggio del 17 giugno 2022, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari – una custodia in carcere e due obblighi di dimora nel Comune di Ciriè – emesse dal GIP del Tribunale di Ivrea su richiesta della locale Procura della repubblica, nei confronti di 3 italiani ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di due gravissimi pestaggi avvenuti nel Ciriacese per delle liti sorte per futili motivi, il primo nel mese di marzo durante una partita amatoriale di calcetto ed il secondo nel mese di aprile presso un Bar cittadino.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea e condotte dai militari dell’Arma, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre soggetti. In particolare nei due sopracitati episodi l’indagato sottoposto alla custodia in carcere avrebbe personalmente aggredito con violenza 2 uomini italiani procurando loro delle lesioni gravissime. Gli altri due indagati, sottoposti all’obbligo di dimora, avrebbero invece partecipato attivamente soltanto all’episodio di aprile nei pressi di un Bar cittadino.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e i predetti indagati sono da considerare non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Commenti