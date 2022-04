La carovana “On the road” che aveva toccato i sette Comuni di Ciriè, Lanzo, Mathi, Nole, Cafasse, Caselle, Borgaro nel periodo tra novembre 2021 e gennaio 2022, riparte con tre nuovi appuntamenti online per dar la possibilità di accedere a tutto il territorio del Cis e ad un numero maggiore di persone.

I tre appuntamenti si svolgeranno per tre martedì consecutivi (19 aprile, 26 aprile, 3 maggio) dalle 17.30 alle 19 su piattaforma Zoom e verteranno su tre principali argomenti: lo SPID, le bollette e i consumi domestici, i contratti e i debiti.

La prima ora sarà dedicata ad una informazione- formazione sui temi previsti, mentre la seconda parte sarà dedicata agli interventi e alle domande del pubblico. La presentazione del momento in- formativo sarà curata dall’educatore finanziario, Antonio Cajelli, vicepresidente dell’Associazione Art. 47, con la partecipazione del gruppo di beneficiari “NoixVoi”.

È consigliabile registrarsi all’evento utilizzando il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ontheroad-online-3-incontri-di-formazione-su-spid-bollette-e-debiti-313756974557

“L’adesione e l’entusiasmo che abbiamo incontrato nelle tappe del progetto OnTheRoad – spiegano gli organizzatori – ci spingono ad

incontrare nuovamente famiglie, operatori ed Enti in 3 momenti di informazione/formazione su temi che riguardano la cittadinanza intera, in un momento di particolare complessità da un punto di vista economico e dell’introduzione di strumenti digitali necessari ad accedere ad alcuni diritti di base. Tre incontri online per imparare, per confrontarsi e per dar seguito alle azioni nel prossimo futuro. Oppure è possibile accedere direttamente alla piattaforma Zoom mediante questo link https://us02web.zoom.us/j/87512577261”

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Piemonte, con il patrocinio del Cis e grazie alla partecipazione dei sette Comuni sopracitati.

Commenti