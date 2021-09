Ascolta l'Audio Dell'Articolo

«L’iniziativa della raccolta differenziata, molto complessa e articolata è stata gestita male». Parola di Franco Silvestro, consigliere e candidato sindaco pentastellato, che s’inserisce nella polemica sui rincari per la Tarip. «Iniziando con alcuni aspetti sperimentali – dice – la Tarip doveva essere seguita nell’evolversi passo passo e non accorgersi adesso a bollette emesse che qualcosa non ha funzionato».