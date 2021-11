CIRIÈ. La pandemia Covid ha prodotto un enorme impatto negativo non solo nel settore sanitario ma anche in tutti quelli del vivere comune, penalizzando pesantemente e mettendo in forse, la realizzazione di progetti, manifestazioni sportive ed eventi culturali.

Restrizioni che hanno colpito nel 2020 anche le attività del Gruppo Presepe San Giuseppe di Ciriè programmate sotto le festività natalizie. L’associazione aveva infatti dovuto annullare la tradizionale apertura dal pubblico del “Presepe sotto la neve”.

Ma quest’anno, con il primo graduale ritorno alla normalità, il Gruppo Presepe San Giuseppe ha deciso di rilanciare l’iniziativa per il Natale 2021. La singolare santa greppia, giunta alla 43° edizione sarà visitabile dalla prossima domenica 5 dicembre.

Prima dell’apertura alle 15, nel cortile dell’Oratorio della Chiesa di San Giuseppe adiacente al Presepe (locali Caritas in caso di maltempo), avrà luogo una cerimonia di inaugurazione con un breve intrattenimento musicale offerto alle autorità civili, religiose e al pubblico dalla Filarmonica Devesina.

L’apertura della straordinaria Natività sarà quest’anno possibile grazie all’interessamento e alla collaborazione del sindaco Loredana Devietti e dell’assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati.

«Una doverosa e sentita gratitudine da parte del gruppo promotore – dichiarano i vertici del sodalizio – è rivolta all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Ciriè, all’Associazione Radio Emergenza Base Sierra del comune di Nole e alla sezione di Ciriè dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Sodalizi ai quali è stato delegato il compito di effettuare i controlli che la pandemia impone a coloro che faranno visita al Presepe: possibili solo se verranno rispettate le misure di sicurezza sanitaria in vigore».

In particolare ad ogni visitatore di età superiore ai 12 anni verrà obbligatoriamente richiesto di utilizzare la mascherina e di esibire il Green Pass. L’apertura si protrarrà fino a giovedì 6 gennaio nei soli giorni prefestivi e festivi con il seguente orario dalle 15 alle 19 e sarà vincolata al rispetto delle misure di contenimento del contagio al Covid 19, aggiornate alla eventuale evoluzione epidemica in atto nel periodo delle festività natalizie. L’ingresso al “ Presepe sotto la Neve” è gratuito:,le offerte saranno devolute come di consueto in beneficenza.

Tante le novità 2021 sul piccolo capolavoro che conserva intatti l’amore per le montagne, per le loro tradizioni, la loro gente, la fede.

Nel Presepe è stata costruita una nuova camminata la cui realizzazione ha richiesto moltissime ore di progettazione e lavoro. Si aggiunge alle quattro già presenti ed è costituita da una mandria di mucche accudita dai loro pastori. Il percorso è suggestivo e rispetta i tempi del quotidiano agreste. Dalle prime luci dell’alba quando l’armento esce dalla stalla, al tramonto quando vi fa rientro. La camminata è collocata nel primo piano del plastico ai piedi del Monviso, dietro alla grotta della Natività.

Un nuovo personaggio animato è stato inserito nel già esistente gruppo dei falegnami. Il quadretto si arricchisce di un artigiano che completa le fasi della lavorazione di tavole di legno.

Nella Sala d’attesa saranno ospitati sei diorami creati dai volontari del Gruppo Presepe nel corso di questi ultimi anni. Rappresentano in scala con vista prospettica in tre dimensioni, di alcune scene evangeliche: l’Annunciazione, la Natività, il Battesimo di Gesù, l’Ultima Cena, la Crocifissione e la Resurrezione.

Il fratellino del Presepe continuerà il viaggio iniziato nel 1987. Dal prossimo 5 dicembre sarà esposto alla 21° Mostra di Presepi allestita nella Cripta della Basilica Maria Ausiliatrice di Torino. In viaggio tra i Presepi del Canavese e delle Valli di Lanzo, l’iniziativa nata nel 2011 grazie ai presepisti che operano nel Ciriacese, Canavese e Valli di Lanzo proseguirà anche per il Natale 2021 con l’obiettivo di far conoscere ed incentivare la scoperta dei Presepi più belli del nostro territorio. Il presepe può essere anche visitato online sull’omonimo sito.

Commenti