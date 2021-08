Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Nell’ambito delle azioni per limitare la concentrazione degli inquinanti in atmosfera, che purtroppo caratterizza tutte le regioni del bacino padano e non solo nei mesi invernali, la Regione Piemonte ha introdotto e potenziato alcune restrizioni alla circolazione dei veicoli, che ora interessano ben 947 comuni piemontesi. Anche la città di Ciriè rientra in questo elenco e l’Amministrazione comunale ha pertanto adottato un’ordinanza che prevede [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)