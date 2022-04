CIRIE’. Era una storia d’amore iniziata da poche settimane appena quella tra Giulia (il nome è di fantasia) e Alessandro M., 27 anni e un appartamento nella centralissima via Vittorio, il salotto buono della Città.

Mercoledì i due ragazzi si erano incontrati in stazione per trascorrere la sera insieme, come le tante volte in cui lei aveva deciso di fermarsi a dormire dal fidanzato.

Un aperitivo, poi una birra sotto casa e poi qualche altra “bionda” in casa.

I due ragazzi ascoltano musica, scherzano, si stuzzicano in modo complice, ma poi, per una [...]