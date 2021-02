CIRIÈ. Proposta di Azione: “Un polo aggregativo giovanile all’ex skate park”

Un polo aggregativo per i giovani lì dove sorgeva lo skate park di Ciriè 2000. A lanciare l’idea Matteo Emanuele Maino, coordinatore di Azione Ciriè-Valli di Lanzo, ed il giovane militante Edoardo Aceto, studente 24enne del Politecnico, responsabile under 30 sul territorio per il partito di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti