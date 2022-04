Procede l’iter della proposta di delibera per pedonalizzare in via definitiva e permanente via Vittorio. Lunedì scorso, 28 marzo, il Comitato rappresentato dall’ex assessore Sergio Bertoli ha incontrato l’Amministrazione comunale.

“Come referenti del comitato – racconta Bertoli – abbiamo avuto un incontro con l’Amministrazione Comunale, presenti il Sindaco e il Segretario Comunale, dove è stata confermata la regolarità della raccolta firme (ben 650 sono state quelle presentate in Comune) in base al Regolamento sulla Partecipazione Popolare”.