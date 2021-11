CIRIÈ. Chiuse la partite per la presidenza del consiglio (andata a Beppe Lozito) e per la vice (a Domenica Calza), si apre quella per la presidenza delle commissioni consiliari.

La scorsa settimana si dovevano riunire tutte e quattro per eleggere i rispettivi presidenti. È andata a finire che si è svolta solo la Prima Commissione, ed esclusivamente perché fondamentale: la Prima è infatti la Commissione in cui si sta discutendo delle misure per “calmierare” i salassi dei conguagli Tarip 2020. E le altre? Tutte saltate.

Il perché [...]