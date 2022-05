CIRIE’. Venerdì 29 aprile 2022, nell’ambito del progetto comunale “Il vizio di leggere”, alle 18, 30, è stato presentato, nella Biblioteca del Comune di Ciriè, il primo libro di una trilogia dal titolo “La Teoria Della Discendenza”, scritto da Carlo Dell’Aquila. Questo primo romanzo s’intitola: Sadhana, parola che deriva dal Sanscrito. L’ingegnere-scrittore, come ama definirsi l’Autore, è nato e cresciuto a Ciriè e attualmente lavora in un’Azienda molto importante del nostro territorio, la Dynacast, ex-Taurus ‘80, casualmente nata proprio tra le mura dell’attuale Biblioteca Civica.

Si è laureato al Politecnico di Torino e ha affrontato numerose esperienze, tra cui l’Erasmus a Barcellona e la direzione lavori di un resort in Mozambico. L’evento è stato piacevolmente presentato da Loredana Devietti, la Sindaca del Comune, che ha messo in luce la lunga conoscenza con la famiglia di Carlo Dell’Aquila e con Lui stesso, ad esempio, nell’organizzazione del Palio dei Borghi. Lo Scrittore, emozionato e felice, era accompagnato dai suoi genitori, che si sono occupati della presentazione e della lettura di alcuni brani significativi del libro. Il romanzo si può definire un “urban-fantasy”, perché si svolge ad un doppio livello di narrazione: uno di realtà e quotidianità che si ambienta tra Ciriè, Torino, Valli di Lanzo, Cervinia e altre parti d’Italia e del mondo.

L’altro di fantasia, di un piano esistenziale dunque che rompe le coordinate spazio-temporali per inoltrarsi in campi raggiungibili con l’intuizione o che esulano, in qualche modo, dalla Storia, anche se si intrecciano con essa. L’ambientazione corre in territori arcaici, in varie parti del Cielo, dove il tempo è fuori dall’orologio umano, e la lingua ha il potere dell’azione, intrecciandosi in forme miste. La formazione dei personaggi e l’esito della lotta che s’ingaggia tra due mondi che hanno contrapposti fini si andrà chiarendo piano piano nei due prossimi libri della trilogia, il secondo dei quali è in fase di ultimazione di scrittura. Carlo Dell’Aquila intende offrire al lettore l’opportunità di identificarsi con i vari protagonisti e partecipare, con loro, alle misteriose vicende del mondo, perché ogni fatto che accade nasconde spesso un mistero, da ricercare al di fuori di esso. In questo primo libro, pare cogliersi l’idea di un percorso formativo attraverso il quale si giunge alla consapevolezza del sé.

