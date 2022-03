CIRIE’. Il Palazzetto dello Sport non ce l’ha fatta. Ciriè non ha ottenuto quel finanziamento da 5milioni di euro che sperava di ricevere grazie alla partecipazione al Bando per i fondi del Pnrr aperto da Città Metropolitana.

Per ottenere i fondi necessari a realizzare l’opera, il sindaco Loredana Devietti aveva giocato la carta “Grugliasco” accodandosi a quella cordata di 22 Comuni guidati dall’ex vicesindaco metropolitano (Roberto Montà). Ma le richieste hanno superato (e di troppo) le disponibilità. A fronte di 129milioni di euro messi sul piatto, i territori hanno presentato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.