CIRIE’. “ Noi abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come l’abbiamo trovato.” ( Baden-Pawell)

Il Lions Club International considera suo dovere e finalità etica primaria contribuire con tutta la sua autorità morale e capacità organizzativa alla protezione di tutto ciò che ci circonda. La salute del nostro pianeta è fondamentale per la vita. L’ambiente ha un impatto sulla qualità dell’aria e dell’acqua, sulla disponibilità di cibo e medicine, sulla salute e la bellezza delle nostre comunità locali e sul futuro delle prossime generazioni. Bisogna rispondere alle sfide ambientali a livello locale e globale, per aiutare a preservare il nostro ambiente, nella convinzione che un pianeta sano sia fondamentale al benessere di tutti.

E’ questo lo spirito che ha mosso il Lions Club Ciriè D’Oria- si legge nel comunicato stampa inviato alla nostra redazione- in collaborazione con la Città di Ciriè, a piantare 11 alberi presso le Scuole Ciari e Lazzaroni per educare i bambini alla cultura dell’ambiente, alla sua conservazione e a far crescere in loro la consapevolezza della sinergia che deve esserci tra Uomo e Natura. Gli alberelli sono piccoli ma hanno già attecchito molto bene. Su indicazione del geometra Alessandro Farinetto sono stati scelti gli Acerus campestri, in quanto piante autoctone, a crescita verticale che non necessitano di particolari cure. Una piccola inaugurazione ha avuto luogo lo scorso giovedì 19 maggio presso la Scuola Ciari dove ne sono stati messi a dimora 8.

Presenti le classi 3° e B con le insegnanti, una rappresentanza del Lions Ciriè D’Oria , Aldo Buratto vice sindaco della Città di Ciriè e il geometra Alessandro Farinetto.

