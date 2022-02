A poche ore dal congresso che eleggerà il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico, le bocche sono cucite.

Luca Capasso non risponde, mandando avanti il fido Ferrara che non fa che confermare quanto dichiarato già dallo stesso Capasso sulle colonne di questo giornale qualche settimana fa: il segretario non sarà più lui.

L’unica certezza è quindi il passo indietro di chi, in nome dell’unità del partito è pronto ad uscire di scena e che già stava per farlo prima delle elezioni, quando la frattura con gli ex Ds si era consumata sul [...]