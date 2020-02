CIRIÈ. Partono i lavori in via Vittorio, D’Agostino: “A fine cantiere pedonalizziamo la domenica”

Sono partiti nei giorni scorsi, dopo una lunga attesa per la fase progettuale, i lavori di riqualificazione del centro storico di Ciriè. Il primo lotto, da via Cavour a via Sismonda, ha un costo di circa 600mila euro. Il cantiere terrà impegnata via Vittorio fino a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti