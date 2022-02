Partiranno a fine febbraio i lavori di riqualificazione del terzo lotto di via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Cavour e via Braccini.

“L’intervento – spiega l’Amministrazione comunale – completerà l’opera di riqualificazione dell’asse viario già portata a termine da via Roma a via Cavour, che ha modificato l’assetto di via Vittorio Emanuele, rendendola più gradevole, ospitale, bella da vedere e da vivere”.

Prima della fine dell’anno scorso sono state portate a termine le attività di progettazione e di approvazione del nuovo tratto, che ha una lunghezza superiore rispetto al precedente [...]