CIRIÈ. Palleggia con un riccio, ragazzino minacciato da animalisti invasati

CIRIÈ. Di male in peggio. Dopo il vomitevole, deprecabile e disgustoso gesto di palleggiare con un riccio – compiuto da un ragazzino di Barbania mentre gli amichetti sghignazzavano entusiasti – è arrivata l’ancora più vomitevole, deprecabile e disgustosa reazione di certi animalisti invasati, fanatici fino al midollo, che hanno pensato bene di appendere sui muri del centro sportivo di Rivarolo Canavese uno striscione minaccioso e intimidatorio da fare ribrezzo solo a pensarci. Come sia andata col riccio non è ben chiaro: il ragazzino dice che l’animaletto era già passato a miglior vita quando ha deciso di prenderlo a calci, tanti ritengono invece che siano stati proprio i “palleggi” a provocare la morte del riccio e che le giustificazioni del 14enne siano solo un tentativo di minimizzare un’azione ingiustificabile. Palleggiare con il corpo di un animale è un’azione crudele in ogni caso, da vivo come da morto. Questo è certo. Ma lo è anche, ancor di più, mettere alla gogna un adolescente che peraltro ha capito l’errore e ha già chiesto scusa (non è sufficiente, ma è pur sempre un inizio). Non bastavano i commenti degli odiatori su Facebook, che anche ‘sta volta si sono lasciati andare nel peggiore dei modi. Doveva arrivare pure uno striscione di quelli da far tremare i polsi, firmato da “100% Animalisti”, esagitati difensori dei diritti animali che ritengono che gli altri esseri viventi non abbiano gli stessi diritti dell’uomo – anch’esso, peraltro, un animale – ma qualcuno in più. Con il credo, come scritto sulla pagina internet del movimento, che «per salvare la vita degli Animali, bisogna prima rovinare quella degli aguzzini”. E che «gli animali saranno rispettati o perché la gente li ama, o perché la gente avrà paura di quello che gli potrebbe accadere se non li si tratta con rispetto». Da mettersi le mani nei capelli. Cosa c’era scritto nello striscione affisso a Rivarolo e nel vicino manifesto?

«Sappiamo cosa hai fatto» e, accanto, “100% animalisti, quelli che il calcio te lo danno in bocca!». Poi le iniziali del 14enne e «Sei stato nominato”.

Sul sito internet avevano fatto pure di peggio. Di questa vicenda avevano scritto: «essendo un minorenne non possiamo pubblicare la sua faccia di merda, ma noi ce l’abbiamo», dandogli del «bastardo», dell’«infame». Cose da pazzi. Decidete voi da quale parte stare, dalla parte del torto i posti sono tutti occupati.

