Ancora una fumata nera nell’organizzazione del Palio dei Borghi 2021. L’edizione persa lo scorso anno, che si voleva recuperare in questo 2022, stenta a decollare.

Durante l’incontro avvenuto a gennaio, direttivo e borghi avevano deciso di prendere tempo, rinviando per la decisione a marzo, ma giunti all’appuntamento hanno prevalso la paure e l’incertezza.